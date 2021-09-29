Любляна, 29 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Правительство Словении приостанавливает вакцинирование от коронавируса препаратом Johnson&Johnson, сообщает 29 сентября The Slovenia Times со ссылкой на министра здравоохранения Янеза Поклукара.

Business.ua Вакцина

По его словам, такое решение вызвано смертью 20-летней девушки, скончавшейся менее чем через две недели после вакцинации препаратом Johnson&Johnson.

Использование данной вакцины будет приостановлено до тех пор, пока не будут «прояснены обстоятельства смерти женщины».

По данным местных СМИ, девушка умерла от кровоизлияния в мозг и образования тромбов.