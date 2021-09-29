Москва, 29 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России готово к введению электронных паспортов на территории страны. Об этом 29 сентября заявила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы всё это знаем. МВД готово к этому», — сказала она.

Представитель МВД отметила, что в настоящее время министерство ожидает ответ от коллег из Минцифры и других вовлечённых ведомств.

Напомним, приступить к введению электронных паспортов в рамках пилотного проекта в Москве планируется в конце 2021 года. Проработкой требований к порядку выдачи и оформления таких документов занимается МВД совместно с Минцифры.