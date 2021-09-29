Симферополь, 29 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял отставку с поста министра здравоохранения региона АлександраОстапенко. Об этом Аксёнов сообщил в соцсетях 29 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов

«Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко. Временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский. Согласно установленной процедуре его кандидатура будет подана на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Остапенко проработал в должности почти год — он был назначен главой минздрава в начале октября 2020 года, сменив Игоря Чемоданова, также проработавшего в должности чуть более года. Остапенко до назначения в минздрав работал главным врачом Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Отметим, что Александр Остапенко продолжил череду отставок в правительстве Крыма — ранее был уволен глава минтранса, а экс-министр строительства и бывший вице-премьер стали фигурантами уголовного дела.