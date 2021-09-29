Вашингтон, 29 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В США 9 из 10 крупнейших городов, в которых наблюдается всплеск насильственных преступлений, находятся под руководством демократов, сообщает 29 сентября Fox News.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Филадельфия лидирует по количеству убийств на душу населения — с начала 2021 по июль на улицах города было убито более 300 человек.

Согласно отчетности о преступлениях ФБР, Детройт и Сент-Луис возглавили список самых опасных городов США в 2020 году, причем оба города в значительной степени находятся под влиянием демократов. При этом некоторые демократы обвиняют коронавирус во всплеске преступности.

«Они говорят, что всплеск преступности вызван пандемией, и средства массовой информации это подхватили. А как же мягкая политика в отношении преступности? ФБР опубликовало новые данные, согласно которым число убийств в 2020 году выросло на 30%», — сказал ведущий Дэн Бонгино.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ряда происшествий со стрельбой и поджогами в округе Бентон (штат Вашингтон, США) погибли не менее четырех человек и еще один был ранен.