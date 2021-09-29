Гавана, 29 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Более полутора миллионов кубинских детей вакцинировались от COVID-19. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

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«1,6 млн кубинских детей и подростков уже получили первую дозу препарата «Soberana-02», 900 000 из них — в возрасте от 2 до 11 лет. И все это всего за 25 дней, в течение которых не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного явления», — написал Диас-Канель.

По его словам, таким образом на Кубе «творится история».