Москва, 29 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Маловероятно, что торговля России и Китая перестанет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Маловероятно, что рост взаимной торговли РФ и КНР в момент остановится. Последние годы российско-китайский товарооборот неуклонно увеличивался, и хотя пандемия приостановила этот рост, положительный тренд сохранился, — сказала она. — Вероятнее всего, в 2022 году объём взаимной торговли России и Китая побьёт очередной рекорд. Но в этом есть и отрицательная сторона, которая заключается в чрезмерной зависимости российской экономики от импорта из Китая, гораздо более сильной, чем у других государств (США, стран ЕС, ЕАЭС и др.), что снижает уровень экономической безопасности РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и КНР будет расти в контексте не только номинальных показателей, но и физических объемов.