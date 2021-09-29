Москва, 29 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что она лечится от последствий, которые вызваны COVID-19. Она написала об этом 29 сентября на своей странице в соцсети Instagram.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

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По словам Гузеевой, она всегда считала, что здоровье человека — это интимная вещь.

«Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — написала она в своем сообщении.

Также телеведущая попросила всех не звонить ей и членам ее семьи по этому по поводу, так как ей итак страшно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что 62-летняя Лариса Гузеева госпитализирована с COVID-19.