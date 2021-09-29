Саранск, 29 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Артём Здунов в ходе торжественной церемонии, которая прошла 29 сентября в здании республиканского Дворца культуры, вступил в должность главы Мордовии. Трансляция мероприятия велась на официальных аккаунтах республики в социальных сетях.

E-mordovia.ru Глава Мордовии Артем Здунов

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

В рамках церемонии Здунов принес присягу. После этого было объявлено, что он вступил в должность главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы главы Мордовии прошли 17−19 сентября. Явка составила 64,97%, то есть в ходе трёхдневного голосования на избирательные участки пришли более 391,6 тыс. жителей республики.

Врио главы Мордовии Артема Здунова («Единая Россия») поддержали 78,26% участников голосования или более 298 тыс. человек. Второе место занял депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), набрав 11,48% или более 43 тыс. голосов. Депутата Госсобрания республики Евгения Тюрина (ЛДПР) поддержали 6,21% или более 23 тыс. избирателей. За представителя «Партии пенсионеров» Александра Лемкина проголосовали 2,64%, что составляет более 10 тыс. человек.

21 сентября Глава Центризбиркома Мордовии Александр Косов 21 сентября вручил удостоверение об избрании главой республики Артему Здунову.

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