Москва, 29 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. До дальнейших распоряжений продлен срок действия условий въезда в Турцию, действовавших до 30 сентября текущего года. Об этом 29 сентября сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Tez Tour.

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«Турция сохраняет текущие условия въезда до особых распоряжений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в АТОР напомнили, что в настоящее время справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус не нужна прошедшим не менее чем за 14 дней до поездки в Турцию вакцинацию «Спутником V» или переболевшим COVID-19 за последние полгода, а также справки о ПЦР-тесте не нужны детям в возрасте до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах.