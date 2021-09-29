Саранск, 29 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Бывший мэр Саранска Петр Тултаев, который ранее был избран депутатом Госсобрания Мордовии седьмого созыва, будет представлять законодательный орган власти республики в Совете Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

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«Сегодня я избран сенатором от Республики Мордовия. Буду представлять интересы родной республики от законодательного (представительного) органа государственной власти в Совете Федерации», — написал Тултаев.

Он обещал, что и в дальнейшем будет стремиться оказать пользу «родной Мордовии и Саранску».

Напомним, ранее представителем парламента Мордовии в Совфеде являлся Владимир Литюшкин, он был зампредом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Тултаев досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом Государственного собрания Мордовии. Отставку мэра депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии 24 сентября.

Тултаев занимал пост главы Саранска с 2012 года. До этого он с 2001 по 2012 года являлся министром культуры Мордовии, затем был зампредом регионального правительства.

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