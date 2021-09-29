Москва, 29 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Поэтапный рост поддержки граждан предусмотрен проектом трёхлетнего бюджета, сообщил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, сейчас в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы «вносятся последние штрихи».

«Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что весь бюджетный пакет будет направлен в Госдуму 30 сентября. Далее предстоит его обсуждение с депутатами избранного восьмого созыва.