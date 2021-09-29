Новосибирск, , 15:32 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с начальником управления кадров пограничной службы ФСБ России, генерал-майором Сергеем Стрельниковым. В ходе встречи был представлен новый начальник пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, полковник Алексей Знаменский, назначенный на должность Указом президента РФ, сообщила пресс-служба новосибирского правительства.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время представления Сергей Стрельников отметил жизненный и профессиональный опыт Алексея Евгеньевича, выразил уверенность в том, что качественная, системная работа, которая была организована в погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области, находится в надежных руках, и будет продолжена», — уточнили в областной администрации.

Губернатор пожелал успехов Алексею Знаменскому и подчеркнул, что правительство Новосибирской области окажет новому руководству погрануправления всю необходимую поддержку.