Саратов, 29 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 29 сентября составляет 3693,6 на 100 тыс. человек. За время пандемии в регионе зарегистрировали 88 466 случаев заболевания, сообщает региональной управление Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

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Всего в Саратовской области провели свыше 2 млн 338 тыс. исследований по диагностике COVID-19, обследовали более 2161 тыс. человек.

На сегодняшний день среди взрослого населения региона полностью закончили иммунизацию против коронавирусной инфекции более 643 тыс. человек.

Также продолжается вакцинация жителей против гриппа. На 29 сентября привили свыше 370 тыс. саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в стационарах Саратовской области профильных госпиталей находятся пациенты, у которых прошла острая фаза заболевания коронавирусом, они имеют отрицательный тест на инфекцию. Тем не менее такие пациенты нуждаются в дальнейшей помощи медперсонала в условиях больниц в плане реабилитации. Министр здравоохранения Олег Костин предложил увеличить существующие мощности по реабилитации за счет введения дополнительных мест на базах санатория «Октябрьское ущелье» и Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

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