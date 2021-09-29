Бразилиа, 29 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Бразилия начнёт применять так называемую бустерную дозу вакцины против COVID-19 в отношении лиц старше 60 лет. Об этом на своих страницах в соцсетях заявил глава минздрава страны Марсело Кейрога.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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На сегодняшний день бустерной дозой в Бразилии прививают людей с ослабленным иммунитетом, медицинских работников и лиц старше 70 лет. При этом в некоторых городах, например, в Сальвадоре и Сан-Паулу, уже вводится дополнительная доза для людей в возрасте 60 лет и старше.

По словам министра, в этой возрастной группе находится около семи миллионов бразильцев, и все они смогут вакцинироваться бустерной зоной.

Применение новой дозы вакцины распространяется на людей, которым вторая инъекция была сделана более шести месяцев назад, независимо от того, какой иммунизатор использовался в первом цикле вакцинации.