В Бразилии начнут процесс бустерной вакцинации пожилых людей
Бразилиа, 29 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Бразилия начнёт применять так называемую бустерную дозу вакцины против COVID-19 в отношении лиц старше 60 лет. Об этом на своих страницах в соцсетях заявил глава минздрава страны Марсело Кейрога.
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На сегодняшний день бустерной дозой в Бразилии прививают людей с ослабленным иммунитетом, медицинских работников и лиц старше 70 лет. При этом в некоторых городах, например, в Сальвадоре и Сан-Паулу, уже вводится дополнительная доза для людей в возрасте 60 лет и старше.
По словам министра, в этой возрастной группе находится около семи миллионов бразильцев, и все они смогут вакцинироваться бустерной зоной.
Применение новой дозы вакцины распространяется на людей, которым вторая инъекция была сделана более шести месяцев назад, независимо от того, какой иммунизатор использовался в первом цикле вакцинации.