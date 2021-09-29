Астана, 29 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане, которая сложилась в стране в настоящее время, требует, чтобы в регионе были созданы новые механизмы безопасности. Об этом 29 сентября заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего выступления на Совете безопасности республики, передает его пресс-служба.

Назарбаев Нурсултан

«Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что первый президент республики указал на необходимость обеспечения полной готовности к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом уважать международное законодательство ко всем странам, особенно к США, обратилось движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане.