Москва, 29 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В экономике России сложились позитивные процессы, сообщил 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании подводят итоги исполнения федерального бюджета в первом полугодии 2021 года.

«Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решению президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии», — сказал Мишустин.

По его словам, новые тенденции позволили не только оправиться от пандемии, но и возобновить экономический рост. При этом в отдельных отраслях динамика превосходит доковидные значения.