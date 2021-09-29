Страсбург, Франция, 29 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Виола фон Крамон поддержала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости создать в стране коалиционное правительство. Это заявление евродепутат сделала 29 сентября в соцсети Twitter.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон

Ранее грузинский президент в интервью французской газете Le Journal du Dimanche отметила, что между политическими партиями в республике сильно обострились отношения. Она выступила за преодоление политического кризиса в стране и за создание правительства коалицией партий.

«Важное заявление президента Грузии. Ее роль в следующие недели может быть решающей», — написала Крамон, комментируя высказывание Зурабишвили.

Напомним, в апреле руководство правящей партии «Грузинская мечта» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы.