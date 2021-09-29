Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приедет на родину и его посадят в тюрьму, то грузинским властям скоро придётся его выпустить. Об этом заявил журналистам 29 сентября один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что заключение Саакашвили под стражу признают «политическим преследованием». Также, по мнению Гоциридзе, грузинские власти не смогут предотвратить возвращение экс-президента на родину.

«Грузинский народ, избиратели и наши международные партнёры не оставят Михаила Саакашвили в тюрьме надолго. Его освобождение будет вопросом времени», — сказал лидер ЕНД.

Напомним, Саакашвили ранее пообещал вернуться в Грузию, несмотря на то, что там его признали виновным по ряду уголовных дел. Он показал билет на самолёт до Тбилиси на 2 октября, в день, когда в стране будут проходить выборы в органы местного самоуправления.

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