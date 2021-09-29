Тбилиси, 29 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приедет на родину и его посадят в тюрьму, то грузинским властям скоро придётся его выпустить. Об этом заявил журналистам 29 сентября один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он заявил, что заключение Саакашвили под стражу признают «политическим преследованием». Также, по мнению Гоциридзе, грузинские власти не смогут предотвратить возвращение экс-президента на родину.

«Грузинский народ, избиратели и наши международные партнёры не оставят Михаила Саакашвили в тюрьме надолго. Его освобождение будет вопросом времени», — сказал лидер ЕНД.

Напомним, Саакашвили ранее пообещал вернуться в Грузию, несмотря на то, что там его признали виновным по ряду уголовных дел. Он показал билет на самолёт до Тбилиси на 2 октября, в день, когда в стране будут проходить выборы в органы местного самоуправления.