Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Авария с участием автомобиля детской скорой помощи произошла в Санкт-Петербурге. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, авария произошла вечером на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга. Автомобиль скорой помощи в момент аварии вёз пациента в больницу.

По данным полиции, ребёнок в результате ДТП не пострадал. Медики получили лёгкие травмы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в городе Кудрово в Ленинградской области, причиной которого стал сильный ветер.