Тбилиси, 29 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Грузии осталось только около 200 тыс. человек, которые готовы сделать прививку от COVID-19 добровольно. Об этом заявил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Он отметил, что в стране падает интерес к вакцинации. В связи с этим NCDC направил правительству страны пакет предложений, как принудить граждан сделать прививку от COVID-19.

«Есть прямой метод, когда закон предписывает, а есть также непрямой механизм, который проверен во многих странах. Надеюсь, что и у нас будут приняты подобные решения», — сказал Гамкрелидзе.

Он также добавил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19 всех медиков и преподавателей в стране.

Стоит отметить, что в Грузии в начале сентября в сутки вакцинировались около 25 тыс. человек. В последние дни этот показатель упал до 13 тыс. Гамкрелидзе ранее отмечал, что сильно снизилось количество тех, кто записывается на первую прививку. В стране привито полностью около 790 тыс. человек, что составляет около 27% от взрослого населения.