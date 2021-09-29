София, 29 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Несколько сотен граждан Болгарии, скончавшиеся от COVID-19, имели на руках поддельные сертификаты о вакцинации от пандемии. Об этом, как сообщает Болгарское телевидение, говорится в заключении специальной комиссии минздрава Болгарии.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По словам специалистов, в последнее время по всей Болгарии участились случаи фальсификации соответствующих документов, а в отдельных регионах это явление приобрело массовый характер.

«Большинство болгар открыто игнорирует процесс вакцинации, пытаясь при этом выехать на заработки в сопредельные государства, где был ужесточен антиковидный контроль, — подчеркнул в комментарии журналистам сотрудник минздрава Болгарии Ангел Вылчев. — На этом фоне болгарские власти должны усилить финансирование популяризации программы всеобщей вакцинации населения».

По некоторым данным, болгарские правоохранительные органы уже заинтересовались деятельностью медицинских учреждений, сотрудники которых были заподозрены в реализации фальшивых справок. Согласно официальной информации, на данный момент от необходимых прививок в Болгарии отказались до 64% взрослого населения.