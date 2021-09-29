Подгорица, 29 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Черногории 52,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 46,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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На данный момент введено 452 830 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 241 982 человека или 39 процентов, а вторую 210 848 человек или 34 процента всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.