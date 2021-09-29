Бишкек, , 14:02 — REGNUM Председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов, чей уход в отставку сегодня, 29 сентября, одобрил парламент республики, рассказал депутатам о том, какую должность он теперь будет занимать.

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По его словам, президент Киргизии Садыр Жапаров уже подписал распоряжение о его назначении на пост советника Международного валютного фонда.

При этом Абдыгулов отметил, что МВФ увеличил квоту Киргизии, а потому глава государства решил, что теперь интересы республики в этой международной финансовой организации будет отстаивать ещё и экс-глава Нацбанка.

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