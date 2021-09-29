Омск, 29 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Первое заседание Законодательного собрания Омской области VII созыва состоялось 29 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Omskportal.ru Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский (справа)

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

К депутатам обратился омский губернатор Александр Бурков. По его словам, впервые в истории региона в Законодательном собрании представлены шесть партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Также впервые в омское Заксобрание вошли «Коммунисты России» и «Новые люди».

Председателем областного парламента VII созыва в результате голосования избран Владимир Варнавский («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в областной парламент состоялись 17−19 сентября 2021 года. В его состав вошли 44 депутата (22 — по одномандатным округам, 22 — по партийным спискам).

Добавим, председателем омского Заксобрания предыдущего созыва также был Владимир Варнавский.