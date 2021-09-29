Джакарта, 29 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1954 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 29 сентября в Индонезии выявили 4 213 414 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, коронавирусом в Индонезии за сутки переболели 3077 человек. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 034 176 жителей.

В период с 28 по 29 сентября от COVID-19 умерли 117 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 141 826 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Индонезии не согласны с платной вакцинацией против коронавируса.