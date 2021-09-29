Ново-Огарево, Московская область, 29 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В период пандемии власти России и Турции поддерживали тесные контакты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с Эрдоганом в Сочи — трансляция»

«(В течение) полутора лет мы, тем не менее, были в постоянном контакте. Приятно отметить, что отношения у нас развиваются и развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причём по всем направлениям», — заявил Путин.