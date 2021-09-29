Мадрид, 29 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес объявил, что он вернётся на остров Пальма после того, как минувшей ночью поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг Атлантического океана. Об этом он заявил журналистам по итогам пленарного заседание по контролю за деятельностью правительства.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

Он напомнил, что накануне Совет министров утвердил первый этап плна реконструкции для острова Пальма.

Минувшей ночью лава из вулкана Кумбре-Вьеха достигла Атлантического океана. Власти острова Пальма просят местных жителей, чьи дома расположены в радиусе 3,5 км от места событий, не покидать своих жилищ по причине возможности загрязнения воздуха.