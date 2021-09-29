Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 29 сентября в канцелярии турецкого лидера.

Путин и Эрдоган

«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты обсудят торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.