Москва, 29 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В вопросе признания российских вакцин от COVID-19 Швейцария намерена ориентироваться на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом 29 сентября рассказала швейцарский посол в России Марти Ланг.

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«Швейцария признает все вакцины, все лекарственные средства, которые признает ВОЗ и EMA, мы смотрим на их рекомендации. Если компании считают, что их лекарственные средства могли бы быть интересны Швейцарии, они должны пройти через официальные процедуры и получить их признание», — приводит ее слова ТАСС в ответ на вопрос о том, при каких условиях в Швейцарии могут признать российские препараты.

При этом в настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона», которую создал центр «Вектор» Роспотребнадзора, «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член переговорной группы по закупке российской вакцины, а также заведующий кафедрой Сеченовского университета в Москве Сергей Болевич сообщил черногорскому изданию Pobjeda, что достигнута договоренность о закупке вакцины «Спутник Лайт».