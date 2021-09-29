Москва, 29 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Цены на сезонные овощи в 2021 году в России не снижаются, как это обычно происходит в августе-сентябре за счет расширения предложения, а растут. Это негативный «привес» к и так высокой продовольственной инфляции в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Овощи

«В среднем цены на ключевые овощи и фрукты в этом году на 20−25% выше прошлогодних. Вероятно, это не предел роста цен.

Стоимость овощей и фруктов растет на фоне совокупности вполне понятных и закономерных факторов.

Это, прежде всего, удорожание удобрений и расходных материалов, а также повышение цены на топливо и весь спектр логистики, а также индексация заработных плат сезонным рабочим.

К ноябрю все сезонные факторы из цен на овощи в России «выключатся», и ценники могут пойти вверх с новой силой.

В зоне риска — сладкий перец, баклажаны, помидоры и огурцы, а также те наименования, что плохо хранятся. Более-менее устойчивой цена окажется на картофель, лук, морковь и яблоки за счет фактора урожая.

Стабилизации продовольственной инфляции ожидается не ранее конца I квартала 2022 года», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главной причиной роста в РФ цен на овощи стало подорожание горюче-смазочных материалов и расходы на логистику, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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