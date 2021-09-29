София, 29 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии выразило официальный протест властям Северной Македонии в связи с частичным разрушением македонскими националистами памятника болгарскому национальному герою Велко Скочивирчето в районе города Прилеп. Об этом сообщает софийская газета «Стандарт».

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Согласно официальной информации, София потребовала от властей сопредельного государства в кратчайшие сроки найти и наказать организаторов и исполнителей акции.

«Это позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем и предотвратить вражду между нашими народами», — говорится, в частности в ноте МИД РБ. Помимо прочего, болгарская сторона намерена инициировать восстановление поврежденного монумента в рамках совместными силами Софии и Скопье.

Напомним, в ночь на 28 сентября группа неизвестных демонтировала часть памятного знака в честь В. Скочивирчето в селе Клепач (Прилепский район Северной Македонии), стёрла надписи на болгарском языке и написала нецензурные ругательства по-македонски. «Мы расцениваем эти действия как провокацию», — заявила представитель МИД Болгарии Ваня Андреева.

В. Скочивирчето погиб в районе Клепача в 1904-году в сражении против регулярной армии Османской империи. Его национальную принадлежность оспаривают Болгария и Северная Македония по сей день.