Тверь, 29 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Благоустройство 53 объектов — 41 общественной территории и 12 дворов завершено в Тверской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 29 сентября. Работы по благоустройству проводились в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях.

Пресс-служба правительства Тверской области Обновлённая общественная зона в Лесном

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

18 сентября глава региона осмотрел и высоко оценил зону отдыха, созданную для горожан на Мигаловской набережной в Твери. Территория для благоустройства была выбрана гражданами путём рейтингового голосования. Всего в Тверской области, сообщил Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований региона, в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья.

В 2021 году в регионе ведутся работы по благоустройству 100 объектов в 38 муниципальных образованиях — это парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки. На 47 объектах в настоящее время работы в завершающей стадии. Больше всего просьб от жителей поступает на создание мест для физической активности. В рамках нацпроекта в поселке Рамешки установлена баскетбольная площадка, в Комсомольском парке Кувшиново — баскетбольная площадка с комплексом уличных тренажеров, в Нелидово — территория для катания на скейтах, в Оленино — открытый комплекс для занятия физкультурой и спортом. Активное участие в работе по благоустройству своих территорий принимают волонтеры, местные жители. Так, в Белом молодые активисты художественно оформили территорию возле благоустроенной Базарной площади, где в том числе, создана фотозона для молодоженов.