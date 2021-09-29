София, , 13:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Болгарии 29 сентября направило ноту протеста поверенному в делах посольства Северной Македонии в Софии Владимиру Крастевски из-за того, что в селе Клепач неподалеку от македонского города Прилеп якобы была изменена надпись на памятнике герою восстания против османов Велько Велковскому Скочивирчету.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Велковски с еще восьмью повстанцами был убит в 1906 году в столкновении с турками. Все они были похоронены во дворе церкви в Клепаче. На надгробии были отмечены их имена.

Болгарские власти утверждают, что на памятнике была изменена оригинальная надпись, составленная на болгарском языке, и что некоторые имена участников восстания были изменены, передает телеканал РТС.

Напомним, что Болгария уже месяцами блокирует начало переговоров Северной Македонии с ЕС, настаивая на том, что македонцы должны признать болгарское происхождение некоторых своих национальных героев, например, Гоце Делчева.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что с македонских памятников Второй мировой войны будет удалено определение «болгарский» перед синтагмой «фашистский оккупант».