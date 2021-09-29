Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Все аэропорты на территории Канарских островов работают в штатном режиме, несмотря на достижение лавой из вулкана Кумбре-Вьеха Атлантического океана. Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter испанская компания Aena, которая контролирует аэропорты страны.

HansenBCN Карта Канарских островов

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«Все аэропорты на Канарских островах работают», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, пассажирам рекомендуется проверить статус рейса, особенно если речь идёт о полётах на остров Пальма, добавили в компании.