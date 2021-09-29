Джалал-Абад, Киргизия, 29 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сибирская язва выявлена у четверых госпитализированных граждан Джалал-Абадской области, Киргизии, — об этом 29 сентября сообщает Turmush.

Сибирская язва

Жители Сузакского района Джалал-Абадской области 16 сентября забили больную корову. Мясо раздали соседям — его ели более 100 человек. В медицинское учреждение обратились жители населенных пунктов Жашасын, Кызыл-Сенир и Бостон.

Граждане начали обращаться за медицинской помощью с 23 сентября, подтвердил информацию руководитель Жалал-Абадского межрайонного центр санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Рома Ураимов.

С начала года в регионе сибирская язва была подтверждена у 16 жителей. В Жалал-Абадской области имеется 355 очагов сибирской язвы, из которых забетонированы лишь 50%.