Ереван, 29 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4988 исследований на коронавирус, из которых 462 дали положительный результат. Об этом 29 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 259 779 носителей коронавируса. Из них 240 730 справились с инфекцией, в том числе 425 — за последние сутки. Умерли в республике 6507 пациентов с COVID-19, из которых 25 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6402 тестов на коронавирус 896 были с положительным результатом. 461 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 22 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении в последнее время растёт число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки.