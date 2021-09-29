Бишкек, 29 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Национальный энергетический холдинг Киргизии запретил включать уличное и рекламное освещение паркам, кафе, ресторанам, магазинам, баням, саунам и другим небытовым потребителям. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге сегодня, 29 сентября.

Jasmine Halki Бишкек

Введение новых ограничений объясняется необходимостью экономии электроэнергии и водных ресурсов, использующихся для работы гидроэлектростанций.

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Отмечается, что запрет будет действовать в течение всего осенне-зимнего периода.

Также стало известно о том, что Нацэнергохолдинг приказал всем распределительным энергокомпаниям страны организовать регулярные рейды для выявления бизнесменов, которые попытаются проигнорировать эти ограничения.

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