Варшава, 29 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 29 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1 234 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 22 человека, 16 из которых имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 904 866 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 623. В больницах по состоянию на 29 сентября находятся 1 566 пациентов с COVID-19, из них 174 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.