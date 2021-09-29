Белград, 29 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Позиция Китая по вопросу Косово и Метохии последовательна, предельно ясна и базируется на уважении суверенитета и территориальной целостности Сербии. Об этом заявила посол Китая в Сербии Чен Бо 29 сентября во время встречи с президентом Александром Вучичем в Белграде.

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Китайские дипломат отметила, что Пекин поддерживает легитимные требования Сербии, включая те, которые относятся к вопросам безопасности и законных прав сербского народа в Косово и Метохии, и надеется, что две стороны будут строго соблюдать все ранее достигнутые соглашения.

«Китайская сторона с особым вниманием наблюдает за напряженной ситуацией на севере Косово и Метохии и считает, что односторонние акции не в интересах сохранения мира и стабильности в регионе. Международное сообщество должно равноправно относиться ко всем сторонам, двойные стандарты не способствуют решению проблемы», — процитировала пресс-служба президента Вучича слова Чен Бо.

Напомним, что 28 сентября пресс-служба президента сообщила о том, что запланированные на этот день встречи Александра Вучича с послами России и Китая будут перенесены. Утром 29 сентября пресс-секретарь президента Сузана Василевич сообщила, что президент по совету врачей пересмотрел свой насыщенный график.

В Косово и Метохии уже десять дней продолжаются протесты сербского населения из-за решения Приштины запретить использование автомобильных номеров Сербии на территории края.