Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Поток лавы, достигший Атлантического океана на испанском острове Пальма вечером 28 сентября, начал формировать лавовую дельту, которая «постепенно уходит в море». Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на Испанский институт океанографии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Лавовые дельты образуются в результате застывания лавы при контакте с водой. Происходит процесс охлаждения и разрушения, и поэтому такие фрагменты оседают на морское дно и образуют неоднородную поверхность. Пока неизвестно, какого размера достигли такие дельты.

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока продолжается поток лавы, поэтому формирование лавовой дельты будет расти, заполняя соседние участки и даже наслаиваясь друг на друга.