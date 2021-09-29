Москва, 29 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 сентября собирается поздравить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по телефону с днем рождения. Об этом 29 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Скриншот страницы ntv.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

«Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони», — сказал представитель Кремля.

При этом до того глава Российского государства рассказывал, что он поддерживает с Берлускони, которого он считает «политиком мирового уровня», дружеские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что своей встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая пройдет 29 сентября в очном формате, президент России Владимир Путин фактически выйдет из режима самоизоляции, на котором он находился в течение двух недель.