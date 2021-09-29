Москва, 29 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Рубль прилично скорректировался вниз на торгах 28 сентября вслед за падающей нефтью, которая отступила от трехлетних максимумов в районе психологической отметки $80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«При этом пара доллар/рубль все равно не смогла добраться до уровня 73 руб., который по-прежнему выступает в качестве главной ближайшей цели быков по USD.

Сегодня, 29 сентября, котировки открылись гэпом вниз, удерживаясь над отметкой 72,50 руб.

Волатильности курсу рубля придает нефть, которая привлекла желающих зафиксировать прибыль после внушительного ралли. Новые вершины по Brent помогают российской валюте сопротивляться давлению со стороны растущего доллара, обновляющего максимумы года на международной арене.

После утренней просадки черное золото вернулось к росту, снова наметив путь к отметке $78, что удерживает рубль на плаву.

В ближайшие дни «россиянин» будет и далее отслеживать динамику Brent, но не без оглядки на поведение доллара. Федрезерв продолжает прозрачно намекать на скорое сворачивание стимулов.

Это оказывает основную поддержку USD, который также подпитывается от своего защитного статуса на фоне энергетического кризиса, проблем вокруг китайской Evergrande и беспокойства по поводу замедления восстановления мировой экономики.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль будет оставаться в диапазоне 72,20−73 руб. В случае более серьезной и затяжной коррекции на рынке нефти котировки могут беспрепятственно вернуться выше 73 рублей», — считает эксперт.

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