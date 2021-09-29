Цхинвал, 29 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 252 теста на коронавирус, из которых 54 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 29 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5962 носителей SARS-CoV-2, из них 5091 выздоровел, в том числе 58 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 871 носитель коронавируса.

Как сообщила журналистам главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, в «красную зону» за сутки поместили шестерых пациентов с COVID-19, и столько же выписали. Всего на госпитализации находятся 76 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В течение прошедших суток, в Южной Осетии выявили 41 случай заражения коронавирусом в результате проведения 163 тестов. 99 человек за это время были признаны выздоровевшими.