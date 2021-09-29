Москва, 29 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Своей встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая пройдет 29 сентября в очном формате, президент России Владимир Путин фактически выйдет из режима самоизоляции, на котором он находился в течение двух недель. Об этом 29 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. Что касается выхода из режима (самоизоляции) — де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, значит ли очная встреча Путина с Эрдоганом, что российский лидер вышел из самоизоляции.

При этом с 14 сентября глава Российского государства сообщил о намерении перейти на режим самоизоляции из-за контактов с заразившимся коронавирусом лицом из его окружения и с тех пор проводил все встречи в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Российский союз ветеранов с 65-летием со дня создания.