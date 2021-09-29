Москва, 29 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кремле констатируют рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом и рост числа смертей от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

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«Мы видим, что цифры растут, к сожалению. Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания», — сказал Песков.

Он напомнил, что некоторые регионы уже энергично принимают меры в отношении сложившейся с коронавирусом ситуации: «Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс».