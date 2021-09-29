Оттава, , 12:35 — REGNUM Убежище семье из Шри-Ланки, в 2013 году приютившей у себя беглого бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который на тот момент укрывался в Гонконге, предоставили власти Канады. Об этом 29 сентября сообщается в заявлении канадской организации For the Refugees.

Эдвард Сноуден (сс) Sara Arnald

Как отмечается в заявлении организации, которая помогает беженцам, Супун Тилина Келлапатха и Надика Дилрукши Нонис с Шри-Ланки, а также двое их детей, станут постоянными жителями Канады.

При этом указанная семья является частью группы беженцев с Шри-Ланки и Филиппин, укрывающей Сноудена в Гонконге и в 2017 году власти этого специального административного района КНР не стали предоставлять им убежище.

«Мы безмерно рады видеть, что это долгое испытание наконец подошло к концу для Супун, Надики и их детей», — отметил президент For the Refugees Марк-Андре Сегуен.

Также указывается, что в 2019 году на территорию Канады прибыли еще двое беженцев, из числа помогавших Сноудену — филиппинка Ванесса Родель и ее дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден не были помилованы уходящим на тот момент со своего поста экс-президентом США Дональдом Трампом.