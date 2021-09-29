Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва 29 сентября наделили полномочиями сенатора — представителя в Совете Федерации Федерального собрания РФ от законодательной власти Петербурга, на новый пятилетний срок РФ Андрея Кутепова, передает корреспондент ИА REGNUM. В ходе сентябрьских выборов Кутепов вошел в состав Заксобрания от партии «Единая Россия».

Тайным голосованием депутатов Кутепов был поддержан голосами 47 из 49 присутствующих депутатов.

Напомним, 50-летний Кутепов впервые был избран на должность представителя ЗакСа в Совете Федерации РФ в сентябре 2016 года. За время своей работы на должности Кутепов, по его словам, внёс в Госдуму 46 законопроектов, 20 из которых были поддержаны, еще девять в настоящий момент находятся в Государственной думе на рассмотрении, еще три приняты в первом чтении, 19 находятся на обсуждении правительства РФ. Кроме того, он возглавлял комиссию по подготовке к Чемпионату мира по футболу РФ в 2018 году и комиссию по газификации.

«Плодотворная работа, которая сейчас проводится, основана, в большей степени, на поддержке депутатов ЗакСа, — отметим Кутепов. — На последнем заседании в весеннюю сессию мне повезло, я докладывал вопрос который касался увеличения на 130 га территории Петербурга. Это один из ключевых вопросов, которые мне повезло докладывать, его вносили спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, губернатор города».

Андрей Кутепов также заметил, что пять лет для него прошли достаточно быстро и, если его кандидатуру поддержат, он продолжит свою активную деятельность и в ходе нового срока.

Свою трудовую деятельность Кутепов начал с должности мастера участка завода «Электросила». До 1997 года занимался работой в коммерческих структурах, работал заместителем директора ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ, советником, ведущим советником группы по обеспечению деятельности заместителя управляющего делами президента РФ в Санкт-Петербурге. В 2009 — 2011 годах возглавлял администрацию Приморского района, в 2012 — 2016 года — заместитель руководителя аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ — начальник управления делами.

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