Мадрид, 29 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха и стечения лавы по направлению к Атлантическому океану было разрушено более 656 зданий. Об этом сообщает Служба спутникового наблюдения за атмосферой Коперника.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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«Было зафиксировано разрушение 656 зданий», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее стало известно, что лава из Кумбре-Вьеха достигла вод Атлантического океана.