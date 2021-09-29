Сеул, 29 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Южной Корее растёт число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 19 сентября в общей сложности в стране выявили 7772 случая заражения после вакцинации от COVID-19, что составляет 0,044% среди людей, прошедших полную вакцинацию. За неделю число случаев «прорывного инфицирования» увеличилось на 1892.

По состоянию на 00:00 29 сентября в Южной Корее первую дозу вакцины получили 38,7 млн человек, а обе дозы вакцины — 24,6 млн человек.

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